Syrte: face à Daesh, reconstruis-toi toute seule, ma sœur

Il y a deux ans, le 8 juin 2016, les troupes de la ville voisine de Misrata lançaient l’assaut contre le groupe terroriste État islamique qui avait fait de Syrte son califat en Libye. Six mois de guerre pour récupérer cette ville méditerranéenne. Des combats acharnés, rue par rue, aidés par les frappes aériennes notamment américaines, contre les kamikazes de l’EI.

Un an et demi après la fin de la guerre, le drapeau noir a été remplacé par le drapeau libyen, mais il manque de tout, à Syrte. Le centre-ville, principalement composé de quartiers d’habitations, est détruit. Les cadavres des morts durant les combats pourrissent toujours dans les décombres.

Parmi les lueurs d’espoir, l’université a rouvert il y a quelques mois. Un bâtiment sur deux est encore miné. Mais le doyen veut voir les côtés positifs : "C’est sûr qu’on ne peut pas dire qu’on fonctionne encore à 100 % mais au moins, on a pu rouvrir l’université". La vice-maire Haniya Salem Abukhirais tamise : "Nous avons besoin d’aide ! Trois-mille familles n’ont plus de toit. La guerre pour chasser l’État islamique était nécessaire, mais, aujourd’hui, tout est démoli et personne ne nous tend la main. Comme le pays a deux gouvernements, le résultat, c’est que nous n’avons plus d’interlocuteurs".

Si les étudiants ne sont pas encore revenus en nombre, c’est parce qu’ils ont eux aussi perdu leur maison. Ils louent des appartements très loin de Syrte. Des vies figées dans l’attente de réunir l’argent nécessaire pour rebâtir sa maison et revenir enfin chez soi.