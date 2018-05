Syrie: un centre de redressement pour les enfants de l'Etat islamique

Ils ont été témoins, parfois acteurs, des pires atrocités en Syrie. Certains adolescents du groupe terroriste Etat islamique ne sont pas en prison mais dans un centre de redressement. L'expérience est actuellement menée par les Kurdes au nord syrien. Une occasion de leur donner une deuxième chance dans la vie.

"Je n'ai pas eu d'enfance"

Ils sont 80. Le plus jeune a 12 ans, le plus âgé 17. Ces djihadistes présumés ont tous été arrêtés par les Kurdes, alliées des Occidentaux.

C'est le cas d'Yilmaz. Il est Turc et a rejoint la Syrie en 2014 avec toute sa famille. "Je n'ai pas eu d'enfance, j'ai passé plus de deux ans et demi ici en Syrie. J'aimerai revenir en arrière et vivre ce qu'il me reste de mon adolescence" confie l'adolescent.

Mais plutôt que de les emprisonner, les Kurdes du nord de la Syrie ont placé ceux qu'ils surnomment les "lionceaux du califat" dans ce centre expérimental. Objectif: les "redresser", entre discipline, écoute et morale. "J'aimerais pouvoir retourner chez moi, voir ma mère vivre normalement, cuisiner ce qu'elle aime par exemple, ou s'asseoir devant la télé. Ça, ça me rendrait heureux, ça me ferait sourire...Je souhaite et j'espère rentrer bientôt chez moi."

Reprendre sa vie en main

L'établissement est géré par des femmes. On ne parle pas religion. Ils ont cours d'histoire, de géographie ou encore formation pour devenir barbier ou couturier. Les pensionnaires doivent tous se raser, avoir les cheveux courts et s'habiller à l'occidentale. Il s'agit d'ailleurs souvent d'un choc culturel pour ces adolescents qui ont grandi dans le fondamentalisme.

"Cette expérience a démarré il y a 9 mois et ici ils peuvent reprendre leur vie en main et faire aussi beaucoup d'activités différentes", précise Abir Khaled, co-directrice du centre Hori.

Un tiers des adolescents de ce centre a déjà été condamné à des peines allant de six mois à sept ans de prison. Des peines qu'ils pourraient voir réduites en cas de bonne conduite.