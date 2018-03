Syrie: rencontre avec ces civils qui fuient la Ghouta orientale

Des centaines de civils continuent de fuir la Ghouta orientale. Notre envoyé spécial Nicolas Feldmann a rencontré plusieurs d'entre eux au point de passage de Wafidine, le seul couloir contrôlé par l'armée syrienne et épaulé par les forces russes, pour sortir de la grande ville de Douma. Selon la règle pour la majorité des journalistes étrangers, le reportage a été tourné en présence d’un employé du ministère de l’information syrien.

Les visages sont fermés, marqués par cinq ans de siège et ponctués par d’intenses semaines de bombardements. Des dizaines de civils marchent en file: ce sont leurs premiers pas hors de la Ghouta orientale.

Akram avance difficilement avec ses béquilles, entouré de sa femme et de ses 4 enfants. "Ça fait 2 semaines que je me suis enregistré à la frontière auprès du Croissant-rouge arabe syrien. Grâce à Dieu, mardi, ils m’ont dit que je pouvais sortir. Puis, ils m’ont dit demain et ils ont reporté encore un autre jour. Ce matin, j'ai enfin pu sortir, je suis venu à 7h au Croissant-rouge et j'ai attendu près d'un arbre."