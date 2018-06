Syrie: pour Netanyahu, le régime de Bachar al-Assad "n'est plus à l'abri" de représailles

Le régime du président syrien Bachar al-Assad "n'est plus à l'abri" de représailles, a mis en garde jeudi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, en visite à Londres.

"Je pense que M. Assad devrait prendre ceci en considération (...) Maintenant que la guerre est finie, que Daech (acronyme arabe de l'Etat islamique, ndlr) est fini et qu'il invite l'Iran ou lui permet de venir avec l'intention d'attaquer Israël, de potentiellement détruire Israël à partir du territoire syrien, il n'est plus à l'abri, son régime n'est plus à l'abri", a dit M. Netanyahu au cours d'une rencontre avec la presse au centre de réflexion londonien Policy Exchange.

"Nous détruirons ses forces"

"S'il nous tire dessus, comme nous venons de le démontrer, nous détruirons ses forces", a-t-il ajouté.

Le 10 mai, Israël a procédé à des dizaines de raids aériens meurtriers contre des cibles présentées comme iraniennes en Syrie, affirmant riposter à des tirs de roquettes iraniennes contre la partie du plateau du Golan sous son contrôle.

"Je pense qu'il y a une nouvelle approche qui doit être adoptée et la Syrie doit comprendre qu'Israël ne permettra pas l'enracinement militaire iranien en Syrie contre Israël. Et les conséquences ne seront pas que pour les forces iraniennes, mais pour le régime d'Assad aussi", a prévenu Benjamin Netanyahu.

"Je pense que c'est quelque chose qu'il doit très sérieusement prendre en considération", a encore dit le dirigeant israélien.