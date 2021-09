Syrie: nouveaux possibles crimes de guerre selon les enquêteurs

Après dix ans de violences, "les parties au conflit continuent de perpétrer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité", estime le président de la Commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU sur la Syrie, Paulo Sergio Pinheiro. Les trois membres de cette instance continuent de constater des cas de torture et de violences sexuelles dans les prisons progouvernementales, des détentions arbitraires ou encore des disparitions forcées.

Les forces progouvernementales syriennes ont perpétré ces derniers mois de nouveaux possibles crimes de guerre, selon les enquêteurs onusiens. Dans leur rapport présenté mardi à Genève, ceux-ci mettent aussi en cause les rebelles.

Dans ce nouveau rapport qui porte de juillet 2020 à juin dernier, la commission a déploré l'extension d'affrontements dans trois régions. Même si "le niveau de raids aériens et de bombardements" a diminué plus largement dans le pays, a affirmé à la presse M. Pinheiro.

Trois ans après les mois de violences dans la Ghouta orientale, les parties recourent à nouveau à des sièges de plusieurs villes, déplore aussi un membre de la commission, Hanny Megally. Parmi les crimes identifiés, les enquêteurs dénoncent notamment une attaque en mars dernier avec un missile guidé contre un hôpital qui a fait huit victimes parmi les patients. Plusieurs projectiles ont été tirés.

Les indications recoupées mettent en cause les forces progouvernementales, responsables d'un possible crime de guerre pour avoir ciblé une infrastructure médicale, indiquent les trois enquêteurs. En raison des dégâts, le centre de santé ne peut plus être utilisé. Quelques heures après, les soldats russes, alliés au président Bachar al-Assad, ont mené des bombardements dans une autre zone.