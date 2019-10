Syrie : les forces turques progressent et s'emparent d'une importante autoroute

Les combats font rage ce dimanche dans le nord de la Syrie, opposant les forces kurdes aux militaires turcs et leurs supplétifs syriens qui cherchent à conquérir des secteurs frontaliers, selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH) et les forces turques progressent.

L’armée turque et ses supplétifs syriens ont pris le contrôle dimanche d’un important axe routier dans le nord-est de la Syrie reliant des territoires contrôlés par une milice kurde, a affirmé le ministère turc de la Défense. "Au terme d’opérations couronnées de succès, (les forces d’Ankara) ont pris le contrôle de l’autoroute M-4 en s’enfonçant à 30-35 km de profondeur" en Syrie, a déclaré le ministère dans un communiqué publié sur Twitter, sans fournir davantage de précisions.

Les forces pro turques contrôlent ainsi l’accès à la ville kurde de Kobane car cette autoroute est son seul accès, explique CNN qui a repéré des blindés turcs stationnés le long de l’autoroute entre Tal Tamr et Ain Issa. Cela complique la situation des militaires américains encore présents sur place, témoigne un responsable américain. Interrogé par CNN, il note une détérioration de la situation dans le nord-est de la Syrie et signale la présence d'"extrémistes" parmi les supplétifs de l’armée turque, qui auraient installé des check points sur cette autoroute : "Les forces américaines risquent de se retrouver isolées et il existe un risque accru de confrontation entre supplétifs turcs et forces américaines à moins que la Turquie ne mette immédiatement un arrêt à son avancée".

Des combats plus violents

Depuis le début mercredi de l’offensive turque contre une milice kurde syrienne, plus de 130.000 personnes ont été déplacées, a indiqué l’ONU, les organisations internationales mettant en garde contre un nouveau drame humanitaire dans le pays en guerre.

Près de Tal Abyad, de "violents combats" se déroulent dans la localité de Suluk, où les forces turques et leurs supplétifs syriens ont conquis "des secteurs", d’après l’Observatoire. Des raids aériens turcs ont visé les environs.

Un responsable des Forces démocratiques syriennes (FDS), principale coalition de combattants kurdes et arabes qui contrôle de vastes régions dans le Nord et le nord-est syrien, a confirmé ces combats. "Les Turcs essayent d’en prendre le contrôle, mais il y a de violents affrontements avec nos forces", a-t-il dit.

Tireurs embusqués

Lors des violences nocturnes, 17 combattants proturcs ont été tués à Ras al-Aïn ou par des tireurs embusqués des forces kurdes, tout comme quatre combattants des FDS, selon l’Observatoire.

Depuis mercredi, 85 combattants kurdes ainsi que 38 civils ont été tués dans les violences, selon un dernier bilan de l’OSDH.

Samedi, Ankara avait annoncé avoir conquis Ras al-Aïn, mais les FDS et l’OSDH avaient nié. "Les forces d’Ankara et les rebelles proturcs ont reculé dans plusieurs zones où ils ont progressé la veille", selon le responsable des FDS.

Un autre responsable des FDS, stationné à Ras al-Aïn, a lui aussi rapporté le recul des forces turques. Les FDS ont eu recours à "des tunnels souterrains" pour prendre l’assaillant par surprise. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (Ocha) a annoncé samedi soir que "des déplacements significatifs continuent d’être rapportés dans les zones rurales autour de Tal Abyad et Ras al-Aïn", avec des "estimations actuelles dépassant les 130.000 personnes". Ces déplacés ont été installés dans des écoles transformées en abri dans des villes et des localités relativement épargnées par les violences, d’après Ocha.