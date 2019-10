Syrie: le témoignage d'une Belge dans le camp de Aïn Issa - 14/10/2019 Des familles de membres du groupe terroriste Etat islamique (EI) ont fui un camp de déplacés dans le nord de la Syrie, situé à proximité des combats entre forces kurdes et turques, selon les autorités kurdes. "Plus d'une centaine de personnes, des femmes et des enfants", ont pris la fuite du camp de Aïn Issa, indique à l'AFP un responsable de ce camp de déplacés sous le couvert de l'anonymat. Selon les informations recueillies par la RTBF, une dizaine de ressortissants belges, essentiellement des femmes et des enfants, se trouvaient dans ce camp et y seraient restés. Voici le témoignage de l'une d'elles, recueilli dimanche après-midi.