Syrie: le bourreau de Raqqa serait-il Anouar Haddouchi ?

Anouar Haddouchi et son épouse Julie Maes ont été arrêtés par les troupes kurdes lors de la chute du dernier bastion de l’Etat islamique à Baghouz, dans l’est de la Syrie.Sur place, il utilisait le pseudonyme d’Abou Souleyman al Belgiki, en référence au prénom de son fils.

Julie Maes a rencontré Anouar Haddouchi à Bruxelles. A l’époque, il était DJ et pratiquait la breakdance. La jeune femme s’est convertie à l’islam. En 2009, le couple est parti s’installer en Grande Bretagne à Birmingham. D’après le journal De Morgen, qui a pu rencontrer le père de Julie Maes, le couple a eu deux enfants, pour lesquels il a touché des allocations familiales. Des avantages sociaux qui ont continué à tomber même après le voyage du couple en Syrie, avec les enfants, en 2014.

En 2015, Mohammed Abrini, " l’homme au chapeau " des attentats de Bruxelles, a reçu 3500 euros, provenant du compte bancaire d’Haddouchi, parti en Syrie. De l’argent qui a peut être servi à financer les attentats du 22 mars. En 2016, le ministère belge des Finances a gelé les comptes du couple Haddouchi-Maes.

Une réputation sulfureuse a Raqqa

En Syrie, Anouar Haddouchi, devenu Abou Souleyman al Belgiki, s’est établi à Raqqa, la capitale de l’organisation terroriste Etat islamique en Syrie. Sur place, il a acquis une réputation épouvantable. Lors d’une mission à Raqqa, après la " libération " de la ville par les forces kurdes, le député CdH Georges Dallemagne a pu rencontrer un avocat syrien à Raqqa, Ibrahim Al Faraj qui lui a révélé qu’un jihadiste belge était responsable d’une centaine de décapitations en place publique. Il opérait avec deux femmes, deux belges, qui ont aujourd'hui disparu dans la nature. D'après Georges Dallemagne "les Belges avaient une réputation terrifiante à Raqqa. Les deux femmes belges qui assitaient al Belgiki étaient chargées de la police des mœurs, elles traquaient les femmes qui ne portaient pas la burqa, ou les habitants qui fumaient ou écoutaient de la musique en cachette." Les contrevenants étaient décapités sur la place du marché, et leurs têtes étaient exposées sur des piques, pour l'exemple.

le nom du bourreau de Raqqa ? Souleyman al Belgiki. S’agit-il d’Anouar Haddouchi ? Les autorités le soupçonnent. Mais plusieurs jihadistes belges utilisaient ce nom de guerre.

La chercheuse américaine Anne Speckhard , qui travaille pour le Centre international de l'extrémisme violent (ICSVE) pu interviewer Anouar Haddouchi dans une prison des Forces Démocratiques syriennes (FDS). Devant elle, il a nié être un bourreau et en a ri. Il lui a confié avoir voulu échapper à l'Etat islamique, mais que l'Emir l'a menacé et jeté en prison pour espionnage. On ne sait toujours pas où Haddouchi sera jugé. En Syrie ou en Belgique; Mais la France est également intéressée par son cas, étant donné son implication dans une cellule terroriste.