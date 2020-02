Syrie : "Il y a un cynisme épouvantable des Russes pour qui la vie n'a pas de prix", selon le Dr Raphaël Pitti

On estime qu’environ 900.000 Syriens ont fui la région d’Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, en proie aux bombardements. Le "drame humanitaire le plus important depuis la dernière Guerre mondiale" selon le docteur Raphaël Pitti, médecin humanitaire urgentiste. Spécialiste de la médecine de guerre, il a lui-même formé un large effectif de personnel soignant sur place. Il n’hésite pas à parler de "population véritablement martyrisée". De son côté, l’ONU parle d’un "risque réel de bain de sang". Pour le médecin, les Russes ne reculeront devant rien pour arriver à leurs fins.

►►► Lire aussi: à Idlib, 500.000 enfants sont piégés par le froid, la faim et les bombardements aveugles

Un désastre humanitaire de grande ampleur

La situation sur place dans la province d’Idleb et aux portes de la Turquie où près d’1 million de personnes ont fui l’offensive du régime de Bachar Al Assad et de ses alliés russes est un véritable "désastre humanitaire", selon le docteur Raphaël Pitti. "Il fait froid, la température descend en dessous de 0°C, nous sommes débordés par le nombre de personnes. Des enfants sont déjà morts de froid".

►►► Lire aussi : face à l’horreur de la bataille d’Idleb, la Turquie sommée d’accueillir davantage de réfugiés

Dans ces camps, on compte environ 3 millions de personnes. Elles sont toutes confinées face à une frontière turque qui demeure inlassablement fermée, ce qui complique, aussi, la tâche des intervenants humanitaires qui manquent de moyens "pour les prendre en charge sur le plan sanitaire" notamment. Raphaël Pitti rappelle que "74 structures hospitalières ont été détruites depuis avril 2019. Nous avons mis en place des cliniques mobiles pour essayer de leur apporter des soins mais, il n’est plus possible d’apporter des soins chirurgicaux pour ceux qui en besoin".

On est dans une course contre la montre

Ce que les Russes souhaitent, coûte que coûte c’est de pouvoir dire "la guerre est finie" et le dire rapidement, analyse le médecin humanitaire. Pour lui, les Russes ne reculeront devant rien pour reprendre ce dernier bastion rebelle. "Ils peuvent arriver assez vite et refusent toute négociation. […] Il y a une vraie volonté de récupérer Idleb, il y a une vraie volonté de violence. Peu importent les pertes, le tout est d’arriver le plus rapidement possible aux postes de frontières turcs et de pouvoir déclarer que la guerre est finie", pointe l’expert.

►►► Lire aussi: la bataille d'Idleb mènera-t-elle à une confrontation globale?

Pour aider les civils coincés entre une frontière fermée et une armée qui arrive au pas de charge, "c’est une course contre la montre", s’exclame Raphaël Pitti.

Cynisme russe permanent

Le médecin humanitaire dénonce un "cynisme russe permanent" et qui s’exprime depuis l’implication du pays dans le conflit syrien. Pour lui, les sièges d’Alep, de Dera ou encore de la Ghouta ont en commun ce cynisme russe "pour qui la vie n’a pas de prix". Ce sont les mêmes mécanismes qui sont à l’œuvre, sans distinction pour les civils, explique Raphaël Pitti. "Ils mettent en avant le terrorisme depuis le début, sans prendre en considération la population qui est prisonnière des rebelles et du régime". "Il faut dénoncer le fait que la Russie est complice de cette catastrophe humanitaire, il faut avoir le courage de dire c’est la Russie", s’insurge le médecin. Il estime que la population est "véritablement dans un camp de concentration".

►►► Lire aussi: dans la bataille d'Idleb, la Russie et la Turquie se font face

Il en appelle à une trêve, "un cessez-le-feu immédiat pour nous organiser et apporter l’aide humanitaire en Syrie". Pour lui, nous sommes face à la chronique d’un désastre annoncé, notamment le fait que prise en étau entre l’arrivée des Russes et la frontière turque, la population de 1 million de civils pourrait "tenter d’entrer de force en Turquie pour venir se protéger. Ce drame nous pouvons le prévoir".

Le conseil de sécurité ne sert à rien

Selon l’analyse de Raphaël Pitti, "aujourd’hui le Conseil de sécurité ne sert à rien puisqu’il y a le veto russe qui a été utilisé 13 fois notamment sur des résolutions humanitaires, un véritable scandale", estime-t-il. Il faudrait, selon lui, une réforme du système du Conseil de sécurité, notamment sur les questions humanitaires.

►►► Lire aussi: notre dossier sur la Syrie, pays déchiré

Plus important encore, Raphaël Pitti estime que d' "un côté la communauté internationale, de l’autre elle regarde ailleurs". Or, il souhaiterait voir des positions courageuses s’exprimer comme, par exemple, " rappeler tous les ambassadeurs et montrer notre détermination à ce que le droit humain prime sur toutes choses".