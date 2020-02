Syrie : face à l'horreur de la bataille d'Idleb, la Turquie sommée d'accueillir davantage de réfugiés

Syrie: images de destructions causés par les raids aériens russes sur Idleb - 04/11/2019 Six civils d'une même famille, dont un enfant, ont été tués samedi dans la province syrien d'Idleb (nord-ouest) par des raids de l'aviation russe, alliée du régime de Bachar el-Assad, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).Les raids de Moscou ont visé le sud de la province d'Idleb, dominée par des jihadistes et qui, avec des secteurs adjacents des régions de Hama, Lattaquié et Alep, échappe toujours dans sa vaste majorité au régime syrien.