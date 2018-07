Syrie: bombardements intensifs du régime contre la province de Qouneitra

Les forces du régime bombardent intensivement depuis dimanche à l'aube la province stratégique de Qouneitra, dans le sud de la Syrie, où elles ont déjà pris le contrôle d'une première localité, selon une ONG.

"Les bombardements ont débuté vers 3h00 du matin (02h00 en Belgique) et se poursuivent depuis plus de six heures", a indiqué à l'AFP le directeur de L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), Rami Abdel Rahmane.

"Quelque 800 missiles et obus ont été lancés contre plusieurs localités de la province et des combats acharnés au sol se poursuivent entre les forces du régime et les rebelles", a-t-il ajouté, faisant état de la "reconquête d'une première localité, celle de Masshara."

"Les bombardements ont touché également des localités de la province de Deraa" à proximité de la zone ciblée à Qouneitra.

Aucun bilan des combats n'était disponible dans l'immédiat.

Après avoir sécurisé Damas et ses environs, les forces gouvernementales, soutenues par la Russie, ont lancé une offensive le 19 juin contre la province méridionale de Deraa et ont réussi à faire plier les rebelles en moins de trois semaines.

Le sud syrien, plus que jamais dans le viseur du régime, est essentiellement composé de trois provinces: Soueida, déjà sous le contrôle total du pouvoir de Damas, Deraa, acquise désormais à plus de 84% au régime et Qouneitra, contrôlée à 70% par des groupes rebelles ou djihadistes, contre 30% pour le régime, selon l'OSDH.

La province de Qouneitra, géographiquement sensible, est frontalière de la partie annexée par Israël du plateau du Golan.