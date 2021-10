Sydney s'apprête à assouplir les mesures liées au coronavirus

Les mesures sanitaires liées à la pandémie de coronavirus vont être assouplies à partir de la semaine prochaine dans l'État australien de Nouvelle-Galles du Sud, où se trouve Sydney. La métropole australienne a été confinée pendant près de quatre mois en raison d'une recrudescence du variant Delta. Plus de 70% de la population étant désormais vaccinée, les autorités ont décidé d'assouplir les règles.

À partir de lundi, tous les résident de Nouvelle-Galles du Sud qui disposent d'une couverture vaccinale complète seront autorisés à se rassembler à l'extérieur en groupes de 30 personnes maximum. À l'intérieur, la jauge passera de cinq à dix. Les magasins, restaurants, cafés, salles de sport et salons de coiffure, entre autres, sont autorisés à rouvrir leurs portes. Les boîtes de nuit, elles, devront attendre que le taux de vaccination de la population atteigne les 80%.

La semaine dernière, l'Australie a annoncé qu'elle allait également assouplir l'interdiction de voyager à l'étranger, en vigueur depuis un an et demi. Le Premier ministre Scott Morrison a annoncé que les Australiens et les résidents titulaires d'un permis de séjour permanent seront à nouveau autorisés à quitter le pays à partir de novembre. Cela mettra fin à l'une des mesures les plus strictes au monde pour empêcher la propagation du coronavirus.