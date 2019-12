Sydney, face à une "urgence de santé publique", selon des médecins

Sydney dans la fumée - 04/12/2019 L'épais nuage de fumée qui enveloppe par vague la ville de Sydney et le littoral depuis plusieurs jours devrait persister encore le reste de la semaine, selon le bureau météorologique et les pompiers, qui luttent contre une centaine de feux de forêts au sud est de l'Australie. En raison d'une qualité de l'air jugée dangereuse, les autorités sanitaires ont émis de nouveaux avertissements pour la santé des résidents de cette région des plus peuplées du pays.