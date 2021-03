Suspension des vols vers le Maroc : pourquoi ? Peut-on y aller en voiture ? Peut-on transiter par un pays tiers ?

Dans le cadre des mesures préventives contre la propagation du coronavirus, les autorités marocaines ont décidé de suspendre les vols en provenance et à destination de la Belgique jusqu’à nouvel ordre. Une cinquantaine de vols sont concernés à Brussels Airport (TUI, Air Arabia et Royal Air Maroc). La situation fera l’objet d’une réévaluation dans deux semaines.

Pourquoi interdire l’accès à son territoire ?

Le Maroc est en état d’urgence sanitaire depuis le 20 mars 2020. Il a été prolongé par le gouvernement marocain jusqu’au 10 mars prochain. Ce pays de 35 millions d’habitants a enregistré plus de 469.000 cas de contamination, dont 8224 décès selon le dernier bilan officiel.

La pandémie touche avant tout les villes à forte densité urbaine, comme la capitale économique Casablanca (ouest) et la ville populaire de Salé, accolée à Rabat. Le 23 décembre dernier, le gouvernement a mis en place un couvre-feu de 21H à 6H du matin sur le territoire national.

Pour tenter de contenir le virus après l’apparition de nouveaux variants, le Maroc interdit actuellement l’accès à son territoire aux avions et passagers de 18 pays parmi eux, l’Italie, les Pays-Bas, l’Allemagne, la Suisse et maintenant, la Belgique. "L’objectif est de protéger au maximum les populations alors que la campagne vaccinale est lancée", explique l’ambassadeur du Maroc en Belgique, Mohamed Ameur.

Peut-on transiter par un pays tiers pour rentrer au Maroc ?

Selon l’Ambassade de Belgique au Maroc, les voyages au Maroc via un pays tiers (où les vols ne sont pas suspendus) sont également interdits pour les résidents belges pour cette période. Par contre, il est possible de regagner la Belgique au départ du Maroc en transitant par des pays tiers qui ne sont pas concernés par ces mesures, à savoir le Portugal, l’Espagne et la France, précise l’Ambassade.

Peut-on venir par voies terrestres ?

Les frontières terrestres vers les enclaves espagnoles (Ceuta et Melilla) restent également fermées jusqu’à nouvel ordre. Pour le moment, le gouvernement marocain ne prévoit aucune circonstance exceptionnelle qui permettrait à un résident belge de rentrer sur son sol.