Surcoûts, retards, pénuries, pourquoi le blocage du canal de Suez inquiète-t-il autant les acteurs de l'économie mondiale ?

Il n’y a pas que les vaccins contre le coronavirus qui manquent aujourd’hui en Europe. La pandémie a mis à rude épreuve le trafic mondial de nombreuses matières. Et le blocage du Canal de Suez par l’Ever Given, un porte-conteneurs de 400m, n’a rien arrangé. Les embouteillages monstres générés, avec plus de 160 navires bloqués aux deux extrémités et dans la zone d’attente située au milieu du canal, sont en train de créer d’importants retards. Outre le pétrole, le trafic maritime concerne essentiellement les produits de consommation tels que les vêtements, les meubles, les composants de fabrication et les pièces automobiles. Déjà à flux presque tendu, l’approvisionnement en acier, cuivre, polymères, et autres composants électroniques risque donc également d’en pâtir en Europe. Chez nous, Agoria confirme que confirme que les pièces pour le secteur automobile et la mécatronique risquent de ne pas arriver dans les temps. Des difficultés dont se serait bien passé un secteur déjà aux prises avec une carence mondiale en semi-conducteurs, qui perturbe déjà les processus de production. Et si aucun retard n’est encore remonté jusqu’à elle, c’est juste une question de temps, ajoute Agoria. D’autant que personne ne sait à l’heure actuelle combien de temps encore le Canal de Suez pourrait rester fermé.

6 images Une pelleteuse employée dans une tentative de libérer le méga navire et ses 20.000 conteneurs. © AUtorité portuaire du canal de Suez

Plusieurs jours ou plusieurs semaines Mohab Mamish, conseiller du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi en matière portuaire, indiquait jeudi soir que la navigation reprendrait "dans 48 à 72 heures maximum": "J’ai l’expérience de plusieurs opérations de sauvetage de ce type et, en tant qu’ancien président de l’Autorité du canal de Suez, je connais chaque centimètre du canal", a ajouté M. Mamish, qui a supervisé la récente expansion de cette voie maritime qui voit passer, selon les experts, près de 12% du commerce maritime international. Un avis que ne partagent pas les experts de la société néerlandaise de sauvetage et renflouement Smit Salvage, mandatée par l’exploitant du navire, et pour qui l’opération pourrait prendre "des jours, voire des semaines". Smit Salvage a participé à de grandes opérations de sauvetage ces dernières années, notamment sur le Costa Concordia, navire de croisière Italien qui s’était échoué au large de la Toscane en 2012, et sur le sous-marin nucléaire russe Koursk, qui avait sombré avec 118 hommes en août 2000 à cause de l’explosion d’une torpille.

6 images © AFP

12% du commerce mondial Le canal de Suez, qui sépare l’Afrique du Moyen-Orient et de l’Asie, est en effet l’une des routes commerciales les plus fréquentées au monde. Près de 19.000 navires l’ont emprunté en 2020, transportant environ 12% du commerce mondial total. Concrètement, chaque heure dans cette situation de blocage entraîne une perte de 400 millions de dollars pour le commerce mondial, soit 9,6 milliards par jour selon l’expert en navigation Lloyd’s List. 5,1 milliards de dollars par jour de fret vers l’ouest et 4,5 milliards de dollars vers l’est. Pour chaque jour de retard, il en faudra deux pour l'annuler D’après Bjornar Tonhaugen, du cabinet Rystad, "l’effet (sur les prix) sera probablement faible et transitoire", à condition que la situation ne s’éternise pas. En revanche, "si le blocage dure plus que quelques jours, cela pourrait avoir un impact plus important sur les prix et de manière plus durable", a-t-il ajouté. "Pour chaque jour de retard, je pense qu’il faudra deux jours pour annuler les retards", a de son côté estimé Alan Baer, ​​président du prestataire logistique OL USA à nos confrères de la BBC.

Des conséquences également pour le port d’Anvers Cette fermeture temporaire du canal de Suez risque donc aussi d'avoir des conséquences pour le port d’Anvers, a indiqué jeudi la société gestionnaire du port. Bien que le port anversois ne figure pas parmi les escales de l’Ever Given de la compagnie Evergreen (Rotterdam, Felixstowe, et Hambourg), les autorités portuaires anversoises craignent un impact collatéral : "Chaque jour d’immobilisation du paquebot, ce sont plusieurs navires supplémentaires qui doivent attendre. Une fois la voie libre, il y aura un pic de navires dans les ports d’Europe occidentale. Si le blocage se poursuit, cela pourrait avoir un gros impact sur la chaîne logistique mondiale." Nos opérateurs de terminaux sont parmi les plus efficaces au monde Si les autorités locales ne savent pas déterminer l’ampleur des conséquences, elles se disent confiantes dans la capacité des opérateurs présents à Anvers pour traiter ces retards. "Nos opérateurs de terminaux sont parmi les plus efficaces au monde et nous disposons d’une grande capacité de stockage. Cela nous a déjà aidés pendant la crise du coronavirus en nous permettant de maintenir les livraisons au consommateur." "Certaines compagnies peuvent décider d’une autre voie maritime comme le cap de Bonne Espérance, ou de supprimer l’une ou l’autre escale", relève-t-on encore du côté des autorités du port d’Anvers.

Dérouter, dernier recours ? Si pour les produits de plus grande valeur certaines compagnies envisagent de passer par le fret aérien ou ferroviaire, deux des plus grandes compagnies maritimes au monde Maersk et Hapag-Lloyd, ont déclaré qu’elles envisageaient toutes les options pour éviter le canal de Suez. Parmi celles-ci la possibilité de contourner le continent africain pour éviter le canal de Suez. ""Jusqu’à présent, neuf porte-conteneurs de Maersk et deux navires partenaires sont ancrés dans la zone en attendant la réouverture du passage. Nous suivons de près les opérations de sauvetage et nous étudions actuellement toutes les alternatives possibles", a déclaré à nos confrères de l’AFP Concepcion Boo Arias, porte-parole de Maersk, dans un courriel. Même son de cloche chez Hapag-Lloyd, un des autres armateurs les plus importants au monde qui, dans une note à ses clients, évoque la possibilité d’emprunter le redoutable cap de Bonne-Espérance dans le futur si les choses ne devaient pas s’arranger. Cela va provoquer un surcoût du fret maritime Une analyse partagée par Anne Van Vooren de la société logistique Euroterminal au micro de notre collègue Ghizlane Kounda : " Certaines compagnies maritimes sont en effet déjà en train d’envisager de passer par le sud de l’Afrique, c’est le cap de Bonne-Espérance. Cela rallonge les trajets de quinze jours, les eaux ne sont pas faciles, il y a beaucoup de courants, beaucoup de vents, ce n’est pas une navigation aisée, et forcément cela va provoquer un surcoût du fret maritime." Trait d’union entre l’Asie et l’Europe, inauguré en 1869, le canal a connu plusieurs phases d’agrandissement et de modernisation afin d’accompagner les évolutions du commerce maritime. Son percement a réduit drastiquement les distances : 6000 km de moins entre Singapour et Rotterdam par exemple, soit une à deux semaines de temps de trajet gagné, par rapport au contournement de l’Afrique envisagé.

6 images Le trajet alternatif qui verrait les navires devoir dépasser le cap de Bonne-Espérance. © AFP

L'option russe "L'incident du Canal de Suez a mis en lumière la nécessité avant tout de la poursuite du développement de la Route maritime du Nord", a relevé Nikolaï Korchounov, responsable de la coopération internationale dans l'Arctique pour le ministère russe des Affaires étrangères, cité par l'agence de presse Interfax. Le président Vladimir Poutine a fait de l'exploitation de l'Arctique une priorité stratégique, notamment la création d'une voie maritime le long des côtes nord pour relier l'Europe à l'Asie et concurrencer le Canal du Suez qui voit passer environ 10% du fret maritime mondial. Le changement climatique et le recul de la banquise estivale rendent ce projet plus réaliste même si, à l'heure actuelle, y voir une voie praticable et fiable est prématuré. La Russie développe cependant une flotte de brise-glaces à propulsion nucléaire. M. Korchounov relève cependant que la paralysie du trafic sur le Canal de Suez par un porte-conteneur échoué "force chacun à réfléchir à la diversification des voies maritimes stratégiques".

6 images L'archipel François-Joseph entre la mer de Kara à l'ouest, la mer de Barents à l'est et l'océan arctique, photographié par la Nasa le 13 juillet 2021 © Handout

Le réchauffement au service de Moscou L'agence météo russe Rosguidromet a révélé dans un rapport jeudi que la Russie avait enregistré un record de chaleur pour l'année 2020 et un recul historique de la banquise d'été sur la Route maritime du nord. Comparé aux années 1980, la surface de la glace y est "5 à 7 fois moindre", a souligné l'agence, et "en 2020 la surface de couverture de glace en septembre a atteint un record de faiblesse avec 26.000 km2". Les entreprises russes exploitent en outre d'importants gisements de pétrole et de gaz, de charbon et de minerais précieux dans l'Arctique.

