"Super Tuesday" démocrate aux Etats-Unis: moment de vérité pour Sanders, Biden et Bloomberg

Le "Super Tuesday", c'est parti: les démocrates américains votaient mardi dans 14 Etats pour départager le favori Bernie Sanders et l'ancien vice-président Joe Biden, qui a le vent en poupe après avoir rassemblé le camp modéré dans la course à la Maison Blanche.

Cette journée électorale devrait permettre de savoir si le sénateur "socialiste" a pris une avance insurmontable pour défier Donald Trump à la présidentielle de novembre, ou si l'ex-bras droit de Barack Obama parviendra à le rattraper. Avec une inconnue: l'entrée en lice du milliardaire Michael Bloomberg qui, après avoir fait l'impasse sur les quatre premiers scrutins, pourrait priver Joe Biden d'une partie du vote centriste.

Quoi qu'il en soit, c'est une bataille entre septuagénaires. "C'est le jour J", a lancé sur Twitter Joe Biden, 77 ans, en appelant à la mobilisation. "Pour battre Donald Trump, nous aurons besoin de la plus grande participation de l'histoire de ce pays", a renchéri Bernie Sanders, 78 ans, en votant dans son fief du Vermont. "Nous avons besoin d'énergie, nous avons besoin d'engouement. C'est ce qu'apporte notre campagne."

Les premiers bureaux de vote fermeront à 1h du matin (heure belge), mais les résultats s'étaleront sur toute la nuit.

D'un bout à l'autre de l'Amérique, des Etats aussi importants que divers comme la Californie, le Texas, la Caroline du Nord ou la Virginie vont permettre de distribuer en tout plus d'un tiers des délégués qui désigneront in fine le candidat contre Trump lors de la convention démocrate de juillet.Longtemps ultrafavori mais tombé en disgrâce après de piteux résultats lors des premiers votes, Joe Biden a réussi une remontée exceptionnelle en remportant largement la Caroline du Sud et son vote afro-américain jugé indispensable pour tout prétendant démocrate.