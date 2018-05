Suivez toute l'actualité africaine grâce à la nouvelle newsletter de la RTBF

La RTBF lance ce vendredi 4 mai une nouvelle newsletter digitale "Afrique", un nouveau format hebdomadaire d'information sur ce continent tout en contraste. Celui de tous les possibles.

Celui qui s'annonce tout à la fois comme le plus prometteur et le plus convoité. Une richesse culturelle énorme, des possibilités de développements, un bouillonnement politique et un tapis de ressources sur et sous cette terre qui suscite les appétits des grandes nations de ce monde.

Mais aussi un continent délaissé, oublié, massacré. Par des dirigeants africains eux-mêmes et par la complicité de nombreux autres.

Le XXIe siècle sera celui de l'Afrique prédisent de nombreux démographes. Les villes d'Afrique du Sud, les déserts du Nord, les fleuves Nil et Congo, les îles qui bordent ses millions de kilomètres de rivages, cette disparité apporte de nombreuses actualités et de vraies nouveautés.

Avec ce sud méditerranéen qui a vu grandir nos civilisations gréco-romaines, celles qui se sont succédées en miroir de l'époque des Pharaons.

Et avant cela : la naissance de l'humanité.

Avec cette soif d'Europe qui motive les migrations périlleuses.

Avec cette soif de liberté et cette rage de la réduire par des groupes extrémistes, l'Afrique a tant à nous raconter, tant à nous apprendre.

Par ce nouveau format qui reprendra les meilleurs articles de nos journalistes, des papiers inédits de nos plus de 15 correspondants sur place, des séquences audio et vidéo et des liens vers des documentaires, nous voulons mettre à votre disposition à tout instant nos contenus.

Pour maintenir des liens, pour faire état de ce qui se produit et les relations avec notre pays.

Pour tout simplement informer avec notre regard, nos valeurs éditoriales, notre indépendance rédactionnelle comme nous avons toujours voulu le faire depuis des décennies : relater le devenir des gens, des populations qui font vivre ce continent et construiront son avenir.