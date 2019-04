Suivez l'interview de Jean-Claude Juncker par des journalistes de la RTBF (direct à 18h)

Le président de la commission européenne répondra aux questions de journalistes (dont Sandro Calderon et Olivier Hanrion, de la RTBF). Cette interview se tiendra au sein des institutions européennes à Bruxelles, et ce durant une heure. Les thèmes importants ne manqueront pas, l'actualité européennes étant plus que riche en ce moment. La montée des populismes, la politique contre le changement climatique, les élections prochaines, la politique migratoire et bien évidemment la saga du Brexit seront abordées.

L'ancien premier-ministre luxembourgeois Jean-Claude Juncker est président de la Commission européenne depuis le 1er novembre 2014. Il a déclaré qu'il ne se représentera pas pour un deuxième mandat.

Retrouvez aussi cet entretien sur La Trois ce mardi à 23h55 ainsi que le dimanche 7 avril à 13h55 et le mardi 9 avril à 0h40.