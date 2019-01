Suite à une avalanche bloquant une route d'Autriche, plus de 1.300 personnes sont coincées en Bavière

Plus de 1.300 habitants et touristes sont coincés dans la station de ski de Balderschwang (Allgaü), en Bavière, au sud de l'Allemagne, après qu'une avalanche a complètement enseveli une route de province, ont indiqué dimanche des médias locaux.

La neige est tombée en abondance sur les reliefs tant en Allemagne qu'en Autriche ces derniers jours. Balderschwang est située à la frontière germano-autrichienne.

►►► À lire aussi : Quatre mètres en quelques jours: pourquoi tant de neige en Autriche ?

Le Riedbergpass - route qui relie l'Allemagne à la station de sports d'hiver - a été complètement bloqué à la circulation après une avalanche ce week-end. Précédemment, la route reliant le domaine skiable à l'Autriche avait déjà été fermée à la suite d'une autre avalanche. Résultat: environ 1.300 personnes sont à présent coupées du monde extérieur.

Selon la police, personne ne devrait être évacué. Pour le moment, les lignes électriques fonctionnent et il y aurait suffisamment d'eau potable et de nourriture pour tout le monde. Les services d'urgence mettent tout en œuvre pour dégager les deux axes routiers le plus vite possible, précisent-ils.