Suisse: une impressionnante coulée de boue cause de gros dégâts matériels (vidéos)

Des routes ont été fermées et des voitures ainsi que des maisons ont été touchées. Des travaux sont en cours pour nettoyer et déblayer les dégâts causés. La Radio-Télévision suisse (RTS) explique que "La coulée s'est déclenchée en altitude dans un torrent suite à un orage. Le lit a gonflé comme avec une avalanche de neige et la boue est passée par-dessus les berges en plusieurs endroits et à recouvert des ponts".

Les habitants, très surpris, ont assisté à la scène impuissants.