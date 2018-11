Suisse: le Guinness book pour la plus grande carte postale sur un glacier

C’est la plus grande carte postale de tous les temps. Composée de 125.000 messages, dessins d'enfants et d'adolescents du monde entier. Elle a été déployée vendredi sur un glacier suisse (Aletsch) à plus de 3400 mètres d’altitude, pour attirer l'attention sur le changement climatique. En décembre prochain, la Pologne accueillera une nouvelle conférence sur le réchauffement climatique, ce sera la COP24.

Stop Global Warming

La carte postale est constituée de 64 cartes plastifiées, déployées côte à côte sur un carré d’environ 2.500 m2. Parmi les messages clairement identifiables : "We are the future, give us a chance" (Nous sommes l'avenir, donnez-nous une chance).

Derrière moi, nous avons 125.000 jeunes

Thomas Gass, chef du Département de la coopération Sud de la Direction du développement et de la coopération de la Suisse, n'est pas peu fier: "Derrière moi, nous avons 125.000 jeunes, c'est la génération de demain qui nous envoie un message très fort, un message très puissant sur notre responsabilité, notre responsabilité à prendre le contrôle du changement climatique."