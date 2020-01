Suisse: Genève féminise ses panneaux de signalisation

Fausse bonne idée

En Suisse, cette initiative a suscité des réactions diverses sur les réseaux sociaux et dans les médias. Première critique : une porte est ouverte et des catégories de population diverses pourraient elles aussi réclamer "leurs" panneaux. "C’est vrai, et les six variantes retenues ne sont pas gravées dans le marbre", ajoute Sandrine Salerno. "Mais l’impossible exhaustivité justifie-t-elle de maintenir le statu quo ? Je ne crois pas." Peu après la médiatisation des changements, certains ont pointé un "gaspillage d’argent public", la "fausse bonne idée"… Des réactions parfois excessives comme le relève Le Temps. "En treize ans de politique, j’ai rarement eu autant de réactions violentes, misogynes et conservatrices pour un projet qui s’inscrit dans un large plan de lutte contre le sexisme", confie la maire Sandrine Salerno qui estime le projet encore plus nécessaire. "Aujourd’hui, la démarche paraît scandaleuse, mais dans deux ans, d’autres communes nous imiteront et dans dix, cela sera perçu comme normal. En matière d’égalité, dès que vous questionnez des normes pour conquérir un nouvel espace, cela dérange. Heureusement, les mentalités évoluent, on l’a vu sur les inégalités salariales."

En Suisse, ces panneaux sont les seuls à pouvoir être modifiés, à l’inverse des feux rouges, verts ou oranges montrant un personnage masculin.