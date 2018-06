Suède: une fusillade fait cinq blessés dans le centre de Malmö

Une fusillade s'est produite ce lundi peu après 20h00 à Malmö, au sud de la Suède. Selon l'agence Reuters, qui cite le site internet de la police suédoise, il a fait cinq blessés. Des médias locaux avancent le même bilan. On ne connaît pas encore non plus les raisons de cet incident. La police a ajouté qu'il n'y avait aucune raison de paniquer.

15 à 20 coups de feu près d'un commissariat

"La zone est bouclée", a précisé un porte-parole de la police. "Nous sommes en train de procéder aux interrogatoires, les blessés seront aussi interrogés dès qu'ils le voudront ou en seront capables".

Des témoins ont confié au quotidien Aftonbladet qu'ils avaient entendu 15 à 20 coups de feu vers 18h15. Les faits se sont produits à proximité d'un commissariat. Les victimes ont été visées alors qu'elles sortaient d'un cybercafé, sur la rue Drottningatan, dans le centre-ville, non loin d'un commissariat.

Une arme automatique

D'après plusieurs témoins cités par les médias locaux, au moins un assaillant aurait tiré à l'arme automatique. Pour le moment, la police s'est refusée à commenter le profil du ou des assaillants, ni celui des victimes. Plusieurs blessés serait connus des services de police, précise l'agence de presse.

Göteborg et Malmö connaissent depuis plusieurs années une montée de la violence

Si la Suède enregistre une criminalité relativement faible, les quartiers défavorisés de Stockholm, Göteborg et Malmö connaissent depuis plusieurs années une montée de la violence attribuée par les autorités à des rivalités entre bandes liées au contrôle du trafic de drogue et de la prostitution.