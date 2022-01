Suède : "Städgate", le scandale de la femme de ménage non déclarée qui éclabousse la Première ministre Magdalena Andersson

En Suède, la presse le qualifie de Städgate. Le scandale du ménage. Il éclabousse la première ministre du pays, Magdalena Andersson. Une femme de ménage sans papier a été interpellée chez elle il y a quelques semaines par la police.

C’est le déclenchement accidentel d’une alarme au domicile de la Première ministre suédoise qui a alerté la police. Arrivée sur place, elle découvre deux femmes de ménage. L’une d’entre elles, originaire du Nicaragua était en situation irrégulière. Une situation plutôt gênante pour la travailliste Magdalena Andersson qui à son arrivée au pouvoir en novembre dernier a promis de faire la guerre à l’exploitation des travailleurs migrants.

Pour sa défense, la Première ministre suédoise estime avoir été trompée. Elle assure que la société de nettoyage lui avait donné toutes les garanties sur le respect des conditions de travail de ses employés.

Mais cette affaire soulève une autre polémique. Sécuritaire celle-là. Car visiblement, les services de sécurité suédois ne disposaient pas de l’identité de toutes les personnes ayant accès au domicile de la première ministre. Et c’est plutôt étonnant dans un pays qui détient le plus fort taux d’homicides par armes à feu en Europe et surtout qui a déjà été confrontée à l’assassinat d’un Premier ministre Olof Palme. C’était en 1986. Et d’une ministre des Affaires étrangères, Anna Lindh en 2003.