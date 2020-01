Les Suédois attendent les flocons, qui n'arrivent pas

Tous les hivers, la municipalité de Stockholm installe une patinoire en plein air à Kungsträdgarden, au centre de la ville. Mais cette année, au grand dam des touristes, elle a bien du mal à maintenir la glace en état. Encore une fois, les habitants de Stockholm n'ont pas passé les fêtes sous la neige, faute de températures négatives, et rien n'est prévu dans les dix prochains jours. La dernière année pendant laquelle toute la Suède était enneigée à Noël, c'était en 2010.

La frustration est si grande que l’agence de presse suédoise TT a publié une météo fictive en répondant à la question que tout le monde se pose : si toute la pluie tombée en décembre avait été de la neige - combien de centimètres de poudreuse auraient recouvert les rues. Le record aurait été atteint à Ullared, près de Goteborg, avec 1m74. A Malmö et Stockholm, on en serait déjà à plus de 50 centimètres.

Mais pour l’instant, dans ces villes, presque aucun flocon, et un phénomène inquiétant qu’a remarqué Marianna, une patineuse: "J’ai vu les premières fleurs, des roses, c’est fou !".

Seule consolation pour les Suédois en manque de froid et de neige : aucune tempête n’est venue perturber les transports, et la facture de chauffage, pour l’instant, est très raisonnable.