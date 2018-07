Suède: cette jeune passagère refuse de s'asseoir dans l'avion et empêche l'expulsion d'un Afghan

Une jeune Suédoise, Elin Ersson, a réussi à empêcher l'expulsion d'un homme de 52 ans en Afghanistan avec une action tout aussi courageuse que simple rapportent les médias locaux.

Elle était à bord d'un avion de ligne prêt à partir de Göteborg pour Istanbul mais elle a refusé de s'asseoir et a démarré un Facebook Live pour partager sa situation. Tout en animant son émission sur Facebook, elle tentait d’influencer les autres passagers et surtout le pilote "En Afghanistan, c'est la guerre et cet homme fait face à sa mort, il ne faut pas que cet avion décolle"

Son flux en direct sur Facebook a été rapidement suivi par un grand nombre de personnes. Elin se filme elle en gros plan parce qu'elle veut respecter la vie privée des autres passagers.

Elle précise qu'elle ne fait rien d'illégal mais qu'elle restera dans l'allée jusqu'à ce que l'homme soit évacué de l'avion

Certains passagers et le personnel de bord lui demandent constamment d'éteindre son appareil et tentent même de lui retirer le téléphone des mains mais Elin sait que le flux en direct est son seul salut.

Finalement, l'Afghan sera débarqué de l'avion et sa déportation annulée par les autorités locales.