Suède : Barnens ö, l’île aux enfants, attire de nombreuses colonies de vacances

Dans certains pays d’Europe, les colonies de vacances sont en perte de vitesse, mais pas en Suède. Dans l’archipel de Stockholm, une île est même dédiée uniquement aux vacances des enfants et rencontre un succès croissant.

Depuis plus d’un siècle, l’île aux enfants, Barnens ö, accueille une vingtaine de colonies de vacances, et des milliers de jeunes. Il s’agit de colonies traditionnelles, avec activités en mer ou en forêt, où les téléphones portables sont interdits.

"J’aime vraiment cet endroit. On profite de la nature, on sort ensemble, plutôt que de sortir avec son téléphone…", explique un des participants.

Dans le cadre idyllique de l’archipel de Stockholm, au bord de la mer Baltique, les enfants en colonies dorment dans de vieilles fermes, n’ont pas de GSM, font eux-mêmes le ménage.

La tradition a commencé à la fin du XIXe siècle, quand patrons éclairés et religieux se sont unis pour offrir des vacances aux enfants de Stockholm, une époque où la ville était pauvre et insalubre. En perte de vitesse il y a quelques années, la fondation qui gère l’île aux enfants a fait sa promotion sur les réseaux sociaux, et ça a marché.

Niklas, un des responsables, explique : "Parmi les raisons du succès, il y a bien sûr les tarifs, qui n’ont pas bougé depuis cinq ans, c’est très bien. Mais aussi les enfants : s’ils s’éclatent, ils reviennent."

Parfois, l’engouement est tel qu’il faut établir une liste d’attente. Chaque été, les colonies de l’île aux enfants accueillent 4000 jeunes et adolescents, pour un tarif qui va de 35… à 5 euros par jour, tout compris.