Stuttgart : affrontements entre des centaines de vandales et le police dans les rues de la ville cette nuit - © EVN

Stuttgart : affrontements entre des centaines de vandales et le police dans les rues de la ville... Plusieurs centaines de personnes ont vandalisé des magasins et affronté la police à coups de pavés et de bouteilles dans la nuit de samedi à dimanche, faisant plusieurs blessés parmi les forces de l'ordre, selon les autorités locales. Toutes les forces d'urgence disponibles du Land de Baden-Wuerttemberg ont été appelées en renfort.