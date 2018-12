Strasbourg : l'assaillant est fiché S… mais fiché " S ", c'est quoi ?

" S " pour " Sureté de l’Etat". La loi est un peu floue. Sont fichés " S " les individus " faisant l’objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard ". Bref, ça fait du monde...De l’individu activement recherché à la personne ayant eu un contact avec une personne suspectée d’intentions terroristes.

Les " fichés S " sont d’ailleurs répartis en 16 catégories, correspondant aux actions à entreprendre dans la surveillance de ces personnes, et non à leur dangerosité. En cas de contrôle, les forces de police dispose ainsi d’une information complémentaire estimée utile à leur contrôle. Etre fiché n’entraine aucune poursuite judiciaire en soi. On peut être fiché sans avoir commis de délits. Parmi les fichés S, on retrouve aussi bien des militants altermondialistes que des combattants revenus de Syrie. Théoriquement, le fichage disparait après deux ans si les informations concernant la personne ne sont pas pas confirmées.

Cette base de données ne se limite pas à la France. Depuis les accords de Schengen, la base de données est européenne.