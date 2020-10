Sri Lanka : un photographe capture des photos d'éléphants qui se nourrissent dans une décharge

L’utilisation massive d’emballage en plastique n’a pas des conséquences que sur l’état de nos océans. Des mammifères ayant les quatre pattes sur terre sont aussi touchés par les milliards de tonnes de déchets rejetés par l’homme. Un photographe sri-lankais a récemment capturé des images d’une trentaine d’éléphants, déambulant dans une décharge à ciel ouvert à la recherche de nourriture.

À Oluvil, au Sri-Lanka, un troupeau de 25 à 30 éléphants a été observé en train de manger des déchets. Immortalisés par le photographe et activiste Tharmaplan Tilaxan, le troupeau de pachydermes. On les voit déambuler parmi les détritus et parfois même s’en saisir à l’aide de leur trompe pour en faire leur repas. "Une habitude étrange et triste" que le photographe affirme avoir déjà observé à plusieurs reprises.

"Le troupeau d’éléphants sauvages, au nombre d’environ 25-30, a également commencé à envahir les rizières et les villages voisins à la recherche de plus de nourriture, ajoutant plus de tension à la relation déjà tendue entre les villageois et les animaux sauvages", a déclaré l’homme lors du vernissage de l’exposition qui a rendu public ces photos "tristes" et "particulières", le 1er octobre.