Sri Lanka : le parlement vote des pouvoirs accrus pour le président Gotabaya

Le Parlement du Sri Lanka a voté jeudi des pouvoir accrus pour le président Gotabaya Rajapaksa, que l'opposition a accusé de devenir un "dictateur" constitutionnel durant deux jours de débats acrimonieux.

Le dirigeant populiste a été élu président en novembre 2019, nommant son frère Mahinda, lui-même ancien président (2005-2015), au poste de Premier ministre. Gotabaya Rajapaksa était l'un des plus hauts gradés de l'armée sous la présidence de son frère.

Selon le gouvernement, soutenu politiquement et diplomatiquement par la Chine, le projet vise à renforcer le président afin de mettre en oeuvre un programme promettant un "pouvoir fort".

Avec ses nouveaux pouvoirs, le président peut renvoyer les ministres, y compris le Premier ministre, et dissoudre le Parlement à compter de la moitié de son mandat de cinq ans. M. Rajapaksa pourra également nommer les hauts fonctionnaires et les juges des tribunaux supérieurs, des décisions auparavant soumises à un contrôle parlementaire.

A lire aussi : Sri Lanka: après 10 ans, le président reconnaît la mort de 23 500 disparus de la guerre civile

Toutefois, le ministre de la justice Ali Sabry a expliqué au Parlement que les dispositions accordant une plus grande immunité à M. Rajapaksa et supprimant tout contrôle législatif et judiciaire du président en matière de dépenses publiques avaient été supprimées à la suite des protestations suscitées par le projet depuis sa présentation fin septembre.

"Ce projet conduit non seulement à un régime autoritaire mais à un dictateur", a estimé le député d'opposition Gajendrakumar Ponnambalam. S.M. Marikka, du principal parti d'opposition SJB, a déclaré pour sa part que "ce sont les mêmes étapes que celles d'Hitler en Allemagne à ses débuts en politique".

A lire aussi : Sri Lanka : un photographe capture des photos d'éléphants qui se nourrissent dans une décharge