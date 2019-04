Sri Lanka : le leader radical Zahran Hashim est mort dans l'un des attentats

Sri Lanka : enquête et profil des assaillants - JT 19h30 - 24/04/2019 Au Sri Lanka, l'enquête progresse et les services de renseignements avouent une défaillance dans la communication. Plusieurs leaders musulmans avaient alerté les autorités pour dénoncer l'existence de groupes radicaux. On en sait un peu plus sur les profils des assaillants. 8 hommes et une femme provenant de milieux sociaux moyens, voire aisés.