Sport, fric et politique, où va le foot ?

La coupe du monde arrive. Des émotions, du spectacle, de la sueur, des larmes,...Tous les quatre ans, le foot légende son histoire.

Pourtant, cette coupe du monde en Russie et celle prévue dans 4 ans au Qatar font polémique.

Ce double choix de la FIFA en 2010 a suscité une vive controverse. Les indices de corruptions se sont multipliés, jusqu'à contraindre Sepp Blatter, patron de la FIFA, à la démission.

Ce n’est pas la première fois que la FIFA choisit de collaborer avec des pouvoirs autoritaires. La coupe du monde en Argentine en 78, en Espagne en 82 ou en Italie en 34 sont passés par là.

L’autre critique récurrente contre la coupe du monde est son rapport à l’argent. Les montants colossaux engagés sont-ils en train de pourrir le monde du foot ?

Bertrand Henne reçoit autour de la table de "Débats Première", en collaboration avec Le Vif, ce jeudi 7 juin en direct dès 12h30 sur La Première, Pascal Boniface, directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris) à Paris et auteur de "L’Empire foot" (éd. Armand Colin) et du roman graphique "La planète foot "(éd. Steinkis) et Olivier Mouton, journaliste au Vif.