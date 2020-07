Spectaculaire érosion des falaises dans la région de Sydney : des villas ont dû être évacuées

En Australie, le littoral près de Sydney est balayé depuis quelques jours par de fortes vagues et des vents violents. La puissance des vagues est telle qu’elle a brusquement accéléré l’érosion des côtes. Les autorités ont donné l’ordre d’évacuer certains logements du secteur.

Ces villas à Wambera avec vue sur la plage feraient rêver s’il n’y avait l’érosion sévère qui menace la vie des résidents. Des vagues très violentes ont grignoté ce littoral au nord de Sydney."Nous avons vu des dégâts importants sur un certain nombre de propriétés. J’ai rencontré des ingénieurs des Travaux publics. Le Service des urgences a inspecté un certain nombre de maisons. Quatre d’entre elles sont jugées critiques. Nous avons discuté avec les propriétaires et ils ont volontairement évacué les lieux", explique Scott Cox, directeur du Bureau central de l’environnement.

Dans certaines résidences, la terrasse s’est désolidarisée de la maison pour atterrir sur la plage. Les cours et jardins sont fissurés et les locataires inquiets. En urgence, les autorités ont placé des blocs de béton le long du rivage pour protéger les maisons. "Nous sommes tellement anxieux, effrayés et vulnérables. Nous sommes franchement en colère d’en être arrivé là. Nous savions que cela allait arriver puisque aucun mur de protection n’a été construit. Nous sommes dévastés, nous avons perdu notre belle plage. Si ces propriétés sont perdues, les dunes vont être brisées et le reste de la région aussi", témoigne Margaret Brice, résidente à Wamberal.

Des vagues de 11 mètres de haut

Les autorités ont enregistré des vagues atteignant 11 mètres de haut, soit trois plus hautes que d’habitude, cette semaine. Le Bureau de météorologie australien avertit les surfeurs : la population est priée de rester loin de l’eau. Pas de baignade, de navigation de plaisance ou de pêche sur les rochers dans ces conditions.

Le niveau des mers a augmenté autour de l’Australie en raison du réchauffement climatique, entraînant une augmentation des événements météos extrêmes tels que des précipitations plus élevées et des fortes tempêtes.