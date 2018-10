SoWeStore: une application qui permet d'offrir et de chercher du stockage privé

Margaux est indépendante complémentaire. A côté de son activité principale comme salariée, elle conçoit et réalise des vêtements. Une activité qu'elle poursuit dans son appartement. Ce dernier s'est vite révélé trop exigu pour stocker toute une série de tissus, coupons, vêtements, projets et autres. Elle s'est donc mise à la recherche d'un endroit adéquat.

SoWeStore

L'application en question met en relation, au moyen d'un outil de recherche, des personnes qui sont disposées à stocker des choses et des personnes à la recherche d'espace de stockage. On peut indiquer le volume souhaité, les modalités de visite, la localisation. Le site offre aussi certaines garanties. Une assurance pour les biens stockés et une garantie pour le loueur qui le met à l'abri des éventuels impayés. Le tout au travers d'un système de paiement sécurisé automatisé. En France, 8000 annonces sont visibles sur le site et autant de contrats sont en cours pour le moment. L'application a été lancée en France en 2014, elle a été lancée en Belgique au mois d'août dernier. Les versions néerlandaises et espagnoles sont en projet.