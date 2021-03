Soutien à la Syrie: la Belgique annonce une aide humanitaire de 18 millions

La Belgique apporte une contribution supplémentaire de 18 millions d'euros d'aide humanitaire pour la population syrienne, dans le cadre de la cinquième conférence de Bruxelles sur la Syrie, ont annoncé mardi la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès et la ministre de la Coopération au Développement Meryame Kitir.

Organisée ces lundi et mardi par l'ONU et l'Union européenne, la 5e édition de la conférence vise à aider les Syriens ainsi que les réfugiés syriens dans les pays voisins, notamment au Liban, en Turquie, en Irak ou en Jordanie. Elle réunit virtuellement quelque 80 délégations de 50 pays participants, auxquelles s'ajoutent des ONG et des institutions financières internationales.

L'objectif est de collecter plus de 10 milliards de dollars, dont au moins 4,2 milliards pour la réponse humanitaire en Syrie et 5,8 milliards pour soutenir les réfugiés et les communautés d'accueil dans la région.

"Après dix ans de conflit, la situation humanitaire en Syrie reste extrêmement précaire. Le conflit - la plus grande tragédie humaine depuis des décennies - a tué des centaines de milliers de personnes et déplacé la moitié de la population. Des millions de Syriens vivent sous la menace constante de la violence et plus de la moitié de la population syrienne dépend de l'aide humanitaire", ont souligné les Affaires étrangères belges dans un communiqué.