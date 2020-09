Soul Sisters, la voix des femmes pakistanaises entendue

90 % des Pakistanaises ont subi une forme de violence domestique, selon la Commission des droits de l'Homme du Pakistan (HRCP). Mais les autorités ne font rien pour endiguer ce phénomène. L’ONU considère que "leur pays ne leur offre pas un accès suffisant à des services de "santé, police, justice et aide sociale" pour assurer leur sécurité et leur protection". L’issue pour certaines d'entre elles est parfois dramatique. 937 sont mortes pour l’honneur en 2017, selon un recensement du HRCP. Même si des lois existent pour punir ces crimes, les traditions restent fortes et les mentalités figées.