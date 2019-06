Soudan: les manifestants violemment dispersés

Les forces soudanaises sont violemment intervenues lundi contre les manifestants qui campent depuis des semaines dans le centre de la capitale Khartoum. Au moins 13 personnes ont été tuées et plus de 100 autres blessées, selon des témoins et des médecins proches du mouvement de contestation.

Des chaînes de télévisions ont diffusé en direct des scènes de chaos. On voit des manifestants prendre la fuite ou évacuer des blessés tandis qu'une fumée noire s'élève des tentes qu'ils avaient installées sur la place, apparemment incendiées par les forces de l'ordre, et que des coups de feu retentissent.

"Les manifestants qui participaient à un sit-in devant le commandement général de l'armée sont menacés de massacre dans cette tentative déloyale de disperser leur rassemblement", a dénoncé dans un communiqué le principal groupe représentant les manifestants, annonçant la rupture des discussions et de "tout contact" avec les militaires.