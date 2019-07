Soudan: le Conseil militaire annonce avoir déjoué un coup d'Etat

La chaîne de télévision nationale soudanaise a interrompu ses programmes jeudi soir pour diffuser une allocution du général Jamal Omar, représentant du Conseil militaire au pouvoir depuis le départ du dictateur Omar el-Béchir en avril.

Dans ce discours d’un peu moins de cinq minutes, il affirme que l’armée a empêché un coup d’Etat fomenté par "Des officiers et des soldats de l’armée ainsi que des membres des Services nationaux de renseignements, dont certains retraités". Aucune précision n’a été apportée sur le moment ou cette tentative de putsch aurait eu lieu ni la manière employée pour le déjouer.

Cette annonce intervient moins d’une semaine après les scènes de liesse dans Khartoum qui ont fait suite à l’accord sur l’avenir du pays entre militaire et civil. Cet accord qui prévoyait une phase de transition où les militaires présideraient l’instance pendant les 21 premiers mois et les civils pendant les 18 mois restants, était la cible des putschistes selon le général Omar : "Il s’agit d’une tentative de bloquer l’accord conclu entre le Conseil militaire de transition et l’Alliance pour la liberté et le changement, qui vise à ouvrir la voie vers la réalisation des demandes du peuple soudanais".

Toujours d’après les déclarations du général Omar, une enquête est en cours pour identifier le cerveau de l’opération mais 16 personnes ont déjà été arrêtées, 12 officiers et 4 soldats. Aucun membre de l’Alliance pour la liberté et le changement, le groupe formé par les meneurs civils de la contestation, n’a encore réagi à l’annonce du coup manqué. Cependant, ils ont repris dès ce vendredi les pourparlers avec les militaires dans un hôtel luxueux de la capitale Khartoum. Ils doivent finaliser les modalités de l’accord, un processus qui est en bonne voie selon l’envoyé spécial de l’Union Africaine présent aux négociations.