Soudan: la contestation et le Conseil militaire signent l'accord de transition

Le Conseil militaire à la tête du Soudan et les meneurs de la contestation ont signé samedi la "déclaration constitutionnelle" finalisant un accord historique ouvrant la voie à un transfert du pouvoir aux civils, après des mois de protestations populaires.

L'accord a été signé par Mohammed Hamdan Daglo, numéro deux du Conseil militaire, et Ahmed Al-Rabie, représentant de l'Alliance pour la Liberté et le Changement (ALC), fer de lance de la contestation, en présence de chefs d'Etats, de Premiers ministres et de dignitaires de plusieurs pays.