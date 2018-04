Soudan: l'histoire atypique d'un club de vacances tenu par des espions israéliens

C'est un chapitre étonnant de l'histoire d'Israël et de l'Ethiopie, qui tient à la fois du roman d'espionnage rocambolesque et de l'épopée migratoire.

Son cadre: le club idyllique d'Arous, sur les côtes de la Mer Rouge. Un village de vacances où l'on pratiquait intensivement, début des années 80, le plongée sous-marine, la planche à voile et des missions d'agents secrets.

"Gentils Organisateur" et agents secrets

Tout laissait croire à un vrai club de vacances.

Quinze bungalows face à la mer rouge, avec restaurant, planches à voiles, et matériel de plongée. Et sur les milliers de dépliants distribués dans les agences de voyage européennes, les photos de paysages maritimes ensoleillés et de poissons exotiques.

Tout cela est vrai : les touristes ont effectivement afflué sur le site durant quatre ans, début des années 80, et profité des infrastructures, siroté des cocktails.

Mais tout cela est faux aussi. C'était un club créé de toutes pièces par le Mossad comme façade pour les agents des services secrets israéliens. Des espions qui animaient le village de vacances pour mieux accomplir leur mission soudanaise : mener les juifs éthiopiens du Soudan jusqu'en Israël.

Ce fut l'une des opérations, la plus romanesque peut-être, d'assistance aux juifs éthiopiens.

Les activités nocturnes des moniteurs de plongée

Pendant des siècles, les juifs "falashas" présents au nord de l'Ethiopie ont vécu isolés de tout autre communauté juive.

Mais en 1977, le gouvernement israélien a reconnu la judéité de ces populations. Et lorsqu'elles seront menacées par l'instabilité politique et la perspective d'une famine en Ethiopie, dans les années 80, Israël se profilera comme un refuge. Les agents du Mossad, infiltrés dans le Soudan voisin, auront pour mission d'assister cette migration.

L'exode des Ethiopiens "Falashas"

Début des années 1980, les Ethiopiens franchissaient en masse les frontières avec le Soudan. Ils se sont retrouvés par milliers dans les camps soudanais. Le Mossad placera des juifs éthiopiens en infiltration dans ces camps, pour inciter leurs semblables à fuir collectivement, de nuit, et retrouver les agents israéliens pour les mener clandestinement vers Israël. 800 km en camions à l'insu des autorités soudanaises alors ennemies d'Israël, puis en bateaux. Plus tard l’exode se fera en C130.