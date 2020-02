Soudan du Sud: Kiir et Machar d'accord pour former un gouvernement samedi

Le président sud-soudanais, Salva Kiir, et le chef rebelle Riek Machar ont annoncé jeudi s'être mis d'accord pour former à la date-butoir de samedi un gouvernement d'union nationale, une étape considérée comme cruciale pour mettre fin à six ans de guerre civile.

"Nous avons convenu de former le gouvernement dans deux jours, le 22 février (samedi). Nous discutons encore sur d'autres questions et j'ai confiance que nous parviendrons à une solution", a déclaré M. Machar, à l'issue d'une rencontre à Juba avec M. Kiir.