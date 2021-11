Sortie du charbon, légalisation du cannabis.... : le gouvernement Scholz sur les rails en Allemagne

La nouvelle coalition qui va prendre les commandes de l'Allemagne a annoncé mercredi avoir conclu un accord pour gouverner.

L'accord entre les socio-démocrates du SPD, les Verts et les libéraux du FDP a été présenté dans l'après midi.

Près de deux mois après les élections législatives marquées par une débâcle historique pour le camp conservateur de la chancelière, le social-démocrate Olaf Scholz va devenir le prochain chancelier de la première économie européenne, dans une alliance inédite avec les Verts et le parti libéral du FDP.

Ces trois formations ont conclu un "contrat" de coalition intitulé "Oser plus de progrès. Alliance pour la liberté, la justice et la durabilité" et qui fait la part belle à la protection de l'environnement, avec notamment une sortie du charbon anticipée à 2030, contre 2038 auparavant.

"L'idéal serait d'y parvenir dès 2030", exposent dans leur contrat sociaux-démocrates, écologistes et libéraux, soulignant que "cela exige le développement massif des énergies renouvelables" et implique "la construction de centrales à gaz modernes afin de couvrir les besoins croissants en électricité et en énergie au cours des prochaines années à des prix compétitifs".

La nouvelle coalition qui va prendre les commandes de l'Allemagne a également annoncé mercredi vouloir légaliser le cannabis, dont la vente dans des "magasins agréés" sera réservée "aux adultes".

"Cela permettra de contrôler la qualité, d'empêcher la transmission de substances contaminées et de garantir la protection de la jeunesse", précise le contrat de gouvernement présenté mercredi par les trois partis de la coalition, précisant que "l'impact social de la loi" serait évalué après quatre ans.