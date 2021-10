Sophie Wilmès en Irlande : Brexit et intérêts communs entre Belges et Irlandais

La ministre belge des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, Sophie Wilmès, est, depuis mardi, en visite officielle en Irlande et au Royaume-Uni. Ce voyage devrait durer trois jours.

Sophie Wilmès a déjà rencontré mardi soir, lors d’un dîner, à Dublin son homologue irlandais, Simon Coveney, avec lequel elle a longuement échangé sur le Brexit. "Nous sommes bien sûr revenus sur les récentes déclarations du début de semaine", a déclaré mercredi matin Sophie Wilmès, en évoquant les déclarations du secrétaire d'Etat britannique David Frost sur le déclenchement possible de l’article 16 du protocole nord-irlandais. "Il y a eu des déclarations fortes en début de semaine, mais il faut aussi les resituer dans leur contexte, c’était lors d’une conférence de parti. On voit très bien que depuis le début, les Britanniques sont durs dans leur position de négociation", a-t-elle ajouté.

Selon Simon Coveney, le gouvernement britannique n’est pas en passe de concrétiser ses menaces en déclenchant l’article 16, faisant référence aux récents propos du secrétaire d'Etat britannique David Frost, chargé du Brexit. Cet article 16 permet de passer outre certaines dispositions de l’accord concernant l’Irlande du Nord en cas de "graves difficultés économiques, sociétales ou environnementales". Le ministre des Affaires étrangères irlandais estime qu’il est possible de rencontrer les préoccupations tant du gouvernement britannique que de l’Union européenne. "L’accord ne peut pas être renégocié, mais il ne peut pas être mis en œuvre tel qu’il est. Nous devons reconnaître qu’il y a un problème".

Venir à Dublin avant d’aller à Londres, c’est donc montrer aux Britanniques que la Belgique est à leurs côtés. Car la Belgique et l’Irlande sont des pays très exposés aux conséquences du divorce du Royaume Uni et de l’Union européenne. Les deux pays partagent d’ailleurs plusieurs points de vue communs au sein de l’Union.

"L’intérêt de l’Europe, certainement du Royaume-Uni, de la Belgique et de l’Irlande est que cela se passe sans difficulté supplémentaire vu l’importance de nos échanges", a toutefois nuancé la vice-Première ministre.

Ce déplacement à Dublin est aussi l’occasion de resserrer les liens entre la Belgique et l’Irlande. Ce pays est considéré comme un centre du numérique en Europe, et venir à Dublin, c’est tisser des liens économiques avec les entreprises du secteur et vendre également le savoir-faire belge dans les technologies offshore, un domaine que les Irlandais cherchent à développer.

La paix au Proche et Moyen-Orient et la situation en Afghanistan ont aussi été des thèmes importants de la rencontre.