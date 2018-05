Sommet USA-Corée du Nord: "On va dans la bonne direction" estime Mike Pompeo

Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo a estimé jeudi qu'on va "dans la bonne direction" dans les discussions préliminaires à un éventuel sommet entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen, Kim Jong Un.

Après plusieurs réunions à New York avec le bras droit de Kim Jong Un, le général Kim Yong Chol, M. Pompeo a toutefois souligné qu'il restait "encore beaucoup de travail".

Il ne s'est pas engagé sur une date d'un éventuel sommet, initialement prévu le 12 juin à Singapour mais brutalement annulé par Donald Trump en raison de "l'hostilité" de la Corée du Nord. Le fil des discussions avait finalement été rapidement renoué et les négociations se poursuivent sur plusieurs fronts.

"Je peux vous dire que de réels progrès ont été faits dans les dernières 72 heures pour établir les conditions" de la tenue de la rencontre, a souligné Mike Pompeo.

Le général nord-coréen doit maintenant se rendre à Washington pour remettre une lettre de Kim Jong Un au président américain, a ajouté M. Pompeo.

"Il faudra que le président Kim fasse preuve d'audace dans ses décisions si nous voulons saisir cette opportunité unique pour changer le monde", a dit M. Pompeo.

"Le président Trump et moi pensons que le président Kim est le genre de dirigeant qui peut prendre ce type de décisions et dans les semaines et mois à venir nous aurons l'occasion de vérifer si c'est bien le cas", a-t-il insisté.

Il a aussi souligné qu'il n'y avait "pas de divergences" entre Washington, Séoul et Tokyo dans ce dossier.