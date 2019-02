Sommet Trump-Kim: pourquoi cette impasse?

Il n'y a pas eu d'accord à Hanoï : c'est le cul de sac pour le sommet entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, Donald Trump et Kim Jong Un se sont quittés sans accord au Vietnam. C'est la deuxième fois que les deux dirigeants ne parviennent à aucune avancée concrète lors d'un sommet sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne.

Ce n'est pas forcément la fin du dialogue, les deux équipes sont impatientes de se rencontrer de nouveau, selon la Maison Blanche.

Pourquoi cette impasse ?

Kim Jong Un réclamait donc une levée totale et immédiate des sanctions internationales visant son pays du fait de ses activités nucléaires et balistiques, ce que les Américains ne pouvaient accepter. Face à cette impasse, le sommet a été écourté et la conférence de presse avancée.

Sanctions contre dénucléarisation

Donald Trump s'y est exprimé : "Ils voulaient que les sanctions soient levées, entièrement. Et on ne pouvait pas faire cela. Ils dénucléariseraient une large portion des zones, ce que l'on voulait, mais pas toutes. On ne pouvait pas abandonner toutes les sanctions pour cela. Nous allons continuer à travailler mais nous devions nous arrêter là. Mais Kim Jong Un m'a promis une chose, quoi qu'il arrive il ne fera pas de teste de missile nucléaire".

Donald Trump tenait son deuxième sommet avec Kim Jong un après celui de Singapour le 12 juin dernier, a estimé que les divergences avec Pyongyang pourraient être surmontées avec le temps. Le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, a évoqué de progrès réels enregistrés à Hanoï et affiché son optimisme.

Les deux dirigeants ont quitté le lieu des discussions, l'hôtel Métropole, sans déjeuner ensemble comme cela était prévu, et ont regagné leurs hôtels.

L'absence d'accord à Hanoï constitue un revers pour Trump, sous pression aux Etats-Unis en raison de l'enquête russe et confronté à de gros déboires sur son projet de construction d'un mur anti-migrants à la frontière avec le Mexique.

Trump un peu trop confiant?

Si Trump a souligné qu'il n'était "pas pressé" de conclure un accord avec Pyongyang, et tenait à ne signer qu'un bon accord, la Maison blanche n'en avait pas moins affiché une confiance suffisante pour programmer une "cérémonie conjointe de signature d'accord", désormais à l'eau, à l'issue de ce sommet. "Nous avions les documents prêts à être signés, mais cela n'était pas opportun" à ce stade, a dit Trump.

Trump a assuré que Kim Jong Un lui avait promis de ne pas tester d'armes nucléaires ou balistiques. Le président américain n'est pas allé jusqu'à annoncer la date d'un autre sommet mais a dit vouloir poursuivre le dialogue.

Les deux hommes ont discuté de la possibilité d'un démantèlement de Yongbyon, le principal site nucléaire de Corée du Nord, a dit Trump. Kim était disposé à fermer ces installations-là mais voulait en échange un allègement des sanctions que Washington n'était pas disposé à accorder, a continué le président américain.

Regrets sud-coréens

L'absence d'accord entre le président américain et le dirigeant nord-coréen est "regrettable", a estimé la présidence sud-coréenne, qui estime néanmoins que des progrès ont été réalisés à Hanoï.

"Il est regrettable que le président Trump et le leader nord-coréen Kim Jong Un n'aient pas trouvé un accord global lors de leur sommet aujourd'hui", a déclaré dans un communiqué Kim Eui-kyeom, le porte-parole de la Maison bleue, siège de la présidence. "Mais il semble clair que beaucoup de progrès importants ont été réalisés, davantage qu'à aucun autre moment dans le passé."