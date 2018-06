Une "nouvelle histoire", "un premier pas important" : les réactions suite au sommet Trump/Kim

Les dirigeants chinois, japonais et russes ont réagi au sommet entre Donald Trump et Kim Jong-Un.

La Chine, principale alliée de la Corée du Nord, a salué mardi le sommet de Singapour entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, tout en appelant à nouveau à une "dénucléarisation totale" de son voisin.

"Aujourd'hui, le fait que les plus hauts dirigeants des deux pays soient assis côte à côte pour des pourparlers d'égal à égal a un sens important et constitue le début d'une nouvelle histoire", a déclaré devant la presse le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi.

"La Chine s'en félicite et apporte son soutien", a ajouté le ministre, interrogé pour savoir si Pékin était marginalisé par le rapprochement entre Washington et Pyongyang. "Il s'agit d'un objectif que nous avons espéré et pour lequel nous avons travaillé".

Wang Yi s'exprimait avant les déclarations faites par Donald Trump et Kim Jong-Un à l'issue de leur matinée d'entretiens à Singapour. Le président américain a assuré à cette occasion que la dénucléarisation allait commencer "très rapidement".

A Pékin, Wang Yi a plaidé pour une "dénucléarisation totale", ainsi que le réclament les Etats-Unis.

"En même temps, il faut qu'il y ait un processus de paix pour la péninsule (coréenne) afin de résoudre les préoccupations raisonnables de la Corée du Nord en matière de sécurité", a souligné le ministre chinois.

"Nul ne peut douter du rôle important et tout à fait unique que la Chine a joué. Et ce rôle va se poursuivre", a-t-il promis.

La Chine a appliqué ces dernières années les sanctions internationales pour convaincre son allié d'abandonner son programme nucléaire, provoquant la colère de Pyongyang. Mais les deux pays se sont rapprochés récemment, Kim Jong Un effectuant deux visites en Chine depuis le début de l'année, ses premiers voyages à l'étranger depuis son arrivée au pouvoir en 2011.

Le Premier ministre japonais salue "un premier pas"

"A travers ce sommet USA-Corée du Nord, l'intention du président Kim Jong Un de voir une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne a été confirmée par écrit. Je soutiens ce premier pas vers une résolution d'ensemble des questions concernant la Corée du Nord", a déclaré Shinzo Abe à Tokyo devant la presse.

Le premier ministre japonais a annoncé qu'il collaborerait avec la Corée du Nord afin de résoudre l'épineuse affaire des enlèvements de ressortissants japonais orchestrés par le voisin nord-coréen dans les années 1970 et 1980.

"Je suis certain que le Japon devra faire face directement à la Corée du Nord et résoudre (le problème des enlèvements) bilatéralement", a fait savoir Shinzo Abe après que le président américain a affirmé avoir abordé la problématique lors de sa rencontre avec le leader nord-coréen Kim Jong-un à Singapour.

La Corée du Nord a reconnu en 2002 avoir enlevé treize Japonais dans le but de former ses espions à la langue et aux coutumes japonaises, mais le gouvernement japonais en compte officiellement au moins 17. Ils pourraient cependant être bien plus nombreux, la police japonaise comptant 800 disparitions pour lesquelles un enlèvement par Pyongyang ne peut être exclu.

Cette question affecte les relations entre le Japon et la Corée du Nord depuis plusieurs décennies.

Un "important pas en avant" pour la Russie

La rencontre entre le leader nord-coréen Kim Jong-Un et le président américain Donald Trump mardi à Singapour représente un "important pas en avant", a réagi le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabko.

"Nous ne pouvons que saluer cet important pas en avant qui a été entrepris", a fait savoir le diplomate russe.

"Le diable est évidemment dans les détails, mais il est nécessaire de comprendre les détails. Mais une impulsion a été donnée", a souligné Sergei Ryabko.

La Russie et la Chine partagent des frontières communes avec la Corée du Nord et soutiennent des relations diplomatiques proches avec Pyongyang.