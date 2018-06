Sommet Trump/Kim: "La Corée du Nord est la grande gagnante", pour Bruno Hellendorff

Donald Trump et Kim Jong-Un se sont rencontrés ce mardi à Singapour pour discuter de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Kim Jong-Un s'est engagé à une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne et à détruire un site de tests de missiles "très rapidement", sans donner plus de détails. Donald Trump s'est quant à lui engagé à mettre fin aux exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud.

Bruno Hellendorff est chercheur associé au GRIP et un spécialiste de la Corée du Nord. Il nous livre son analyse après cet événement. "C'était un moment historique, à la fois dans le symbolique mais aussi en termes de communication. Un président américain qui rencontre un leader nord-coréen, ça ne s’est jamais vu", insiste-t-il. "C'est un sommet positif, qui ouvre la voie à la diplomatie."

Il considère aussi que "la Corée du Nord est la grande gagnante. Elle a légitimé son régime. Et elle a obtenu, en termes d’image et de discours politiques, de grands avantages qui serviront à la propagande interne."

"L'enjeu de la vérification"

La Corée du Nord a donc réitéré ses engagements en matière de dénucléarisation en signant un accord avec le président américain. Mais selon Bruno Hellendorff, l’enjeu actuel est encore bien plus important. "Il s'agit maintenant d’organiser la structure même de cet accord. C’est tout l’enjeu de la vérification et des enjeux techniques. C'est un processus qui va prendre des années et Donald Trump le sait. La Corée s’est engagée à une dénucléarisation étalée dans le temps, mais on n'est pas dans ce qui était promis à la base."

Il s'explique: "On ne sait pas exactement ce dont dispose la Corée du Nord. La définition n'est pas précisée. Cette phase de vérification sera essentielle mais difficile et diplomatiquement compliquée à gérer. On peut s’attendre à des rebondissements."

Par ce sommet, "la Corée à montrer qu'elle était digne de confiance et qu'ils ont mis en application certains accords. C’est une situation où la restauration de la confiance est importante et la vérification encore plus. Il va falloir que tout cela devienne concret."

Les autres pays, spectateurs

Les autres pays, à la fois de la région mais aussi la communauté internationale se retrouvent spectateurs de ce processus. "La diplomatie des autres n'a plus de visibilité. On est en train de regarder ce que fait Trump. C'est lui qui prend à sa charge une négociation aussi critique."

Et rien n'assure qu'il n'y aura pas de retournement de situation. Ce qui est certain par contre, c'est l'intérêt de la Corée du Nord: "la sauvegarde de son régime." Le chercheur explique que "le Nord a toujours gagné par sa capacité de nuisance. Elle n'a rien à offrir d'autre que de 'cesser son activité nucléaire'."

Il précise: "On exige la dénucléarisation en échange d'une levée des sanctions. C'est quelque chose d'inédit. Mais c'est un jeu auquel la Corée joue depuis longtemps. Elle sait que ce n'est pas évident de négocier avec elle. Comment cela va se faire? Dans quelles conditions? Ce n'est pas forcément de la mauvaise foi, mais ils vont être tatillons sur l'application de cet accord."

