Sommet Trump-Kim: l'UE salue "une étape capitale et nécessaire"

L'Union européenne et l'Otan ont salué mardi le sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord coréen Kim Jong Un considérée comme une "étape capitale et nécessaire" vers une dénucléarisation de la péninsule coréenne.

"L'objectif ultime, partagé par l'ensemble de la communauté internationale et exprimé par le Conseil de sécurité des Nations unies, demeure la dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la péninsule coréenne", a rappelé la représentante de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, dans un communiqué.

"La déclaration commune signée aujourd'hui par les dirigeants des États-Unis et de la République populaire démocratique de Corée (RPDC, nom officiel de la Corée du Nord) indique clairement que cet objectif peut être atteint", s'est félicitée Mme Mogherini dans un communiqué.

Cette dernière a qualifié le sommet de Singapour d'"étape capitale et nécessaire pour tirer parti de l'évolution positive des relations intercoréennes", en rendant hommage "au leadership, à la sagesse et à la détermination du président de la République de Corée, Moon Jae-in".

"L'UE, en tant que fervent soutien du régime international de non-prolifération nucléaire, reste prête à faciliter et à appuyer les négociations de suivi et d'autres mesures visant à instaurer la confiance et à assurer une paix, une sécurité et une prospérité durables dans une péninsule coréenne débarrassée d'armes nucléaires", a conclu Mme Mogherini.

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a pour sa part affirmé qu'"une péninsule coréenne exempte d'armes nucléaires contribuera à la sécurité des Alliés de l'Otan et de nos partenaires dans la région, ainsi qu'à la sécurité de l'ensemble de la communauté mondiale".