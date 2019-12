Sommet sur le conflit ukrainien : Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky ont rendez-vous à Paris

Après trois ans de gel des négociations sur le conflit dans l’Est ukrainien, une réunion entre les dirigeants russe, Vladimir Poutine, et ukrainien, Volodymyr Zelensky, s’ouvre ce lundi à Paris. Michel Liégeois, professeur de relations internationales à l’UCLouvain était l’invité de Matin Première ce lundi pour faire le point sur ce dossier.

"L’enjeu est de relancer un processus diplomatique qui était un peu à l’arrêt, explique Michel Liégeois. On peut parler, après les accords de Minsk qui datent quand même de 2015-2016, d’un conflit de l’Est. Même s’il y avait eu un cessez-le-feu complet, on n’avait pas non plus d’opérations militaires de très grande intensité. En revanche, le processus de paix était au point mort. Ici, l’idée est donc de le relancer avec un nouveau leader, Volodymyr Zelensky, qui a quand même été en partie élu sur la promesse de relancer ces dialogues, et donc de réussir une véritable négociation avec Moscou sous le parrainage de la France et de l’Allemagne, qu’on appelle le format Normandie, qui est d’ailleurs le format qui avait permis les accords de Minsk à l’époque."

Le statut du Donbass

Le nœud de ce conflit, c’est le statut des régions de l’est de l’Ukraine, ce qu’on appelle le Donbass. "Du point de vue russe, une très grande autonomie sous la forme d’une structure de type fédéral serait probablement déjà une très grande victoire, et c’est d’ailleurs une ligne rouge que l’opposition, qui s’est clairement manifestée en accusant Volodymyr Zelensky d’être éventuellement un peu trop faible face de Moscou, lui interdit de franchir", poursuit le professeur de l’UCLouvain.

Dans ce contexte, analyse Michel Liégeois, toute autonomie substantielle qui serait accordée au Donbass serait considérée comme une capitulation. Et le spécialiste d’ajouter : "Il ne faut donc pas de fédéralisation, mais en revanche trouver un statut après que le retrait des troupes russes et des milices qu’elles soutiennent, a été acté. Ce sera donc un des points importants, puisque les accords de Minsk, qui avaient été négociés à un moment où l’Ukraine était vraiment en situation de faiblesse, prévoyaient que les élections aient lieu dans la région du Donbass avant le retrait. Maintenant, l’idée serait éventuellement d’inverser le calendrier et d’obtenir que le retrait russe soit un préalable à la tenue d’élections, de façon à ce qu’il y ait un vrai retour aux contrôles frontaliers de la part de Minsk, qui a de facto, depuis maintenant plusieurs années, perdu le contrôle de ses frontières orientales."

"Un exercice extrêmement difficile"

Pour le président Volodymyr Zelensky ce sommet sera "un exercice extrêmement difficile". Et ce "parce que d’un côté on l’attend sur sa capacité à engager un véritable dialogue avec Moscou, mais en même temps il lui est interdit de faire des concessions trop importantes. Le risque est évidemment très grand d’être un peu d’un côté ou de l’autre de cette ligne extrêmement étroite sur laquelle il va devoir se mouvoir".

Peut-on pour autant espérer que ce sommet permettra de résoudre le conflit ? Pour Michel Liégeois, "ce n’est pas complètement impossible". Selon son analyse, "l’Ukraine sort un peu renforcée à la fois de la légitimité électorale de Zelensky, du fait que le FMI vient d’accorder un prêt de plus de cinq milliards de dollars qui vient quand même comme un ballon d’oxygène pour l’économie ukrainienne, qui a quand même beaucoup souffert de conflits. Et il ne faut pas perdre de vue que ce conflit est également très coûteux pour la Russie, non seulement parce que les opérations militaires et le soutien aux milices coûtent de l’argent, mais aussi parce qu’il y a des sanctions économiques qui ont été adoptées par les pays occidentaux et qui, à la longue, pèsent sérieusement sur l’économie russe. Tout ça plaide donc plutôt pour un arrangement, sachant qu’une solution militaire n’est pas envisageable. Il y a donc un vrai espace pour un règlement diplomatique".

Levée des sanctions économiques ?

Et enfin, ce sommet marque aussi la reprise des contacts diplomatiques entre l’Union européenne et la Russie. "Du point de vue européen, c’est évidemment un enjeu très important, c’est le fait de s’enlever cette épine du pied, surtout lorsqu’on voit les résultats du dernier sommet de l’OTAN. On voit bien que c’est une vraie difficulté qui empêche toute une série d’évolutions dans les relations entre l’Union européenne et la Russie."

Dès lors, "le règlement de la question ukrainienne permettrait la levée des sanctions économiques, ce qui, par la même occasion d’ailleurs, soulagerait un nombre d’entreprises européennes qui ont aussi souffert de ces mesures, mais aussi ouvrirait un nouvel espace pour réengager un dialogue diplomatique nettement plus important avec la Russie, qui a quand même été fortement perturbée par l’affaire du Donbass, mais aussi par l’affaire de la Crimée, qui a vraiment été l’élément le plus grave. Il ne faut donc pas perdre de vue le fait que même le règlement diplomatique du Donbass n’aplanirait pas toutes les difficultés entre Moscou et l’Union européenne, puisqu’il resterait tout de même la question du statut de la Crimée".